Smascherato un importante traffico di droga fra Piemonte e Marche

Un pusher di 37 anni ricercato dalla polizia a Torino Aleksander Latifaj è stato smascherato grazie ai suoi cellulari per trovare 500

chili di marijuana e 40 grammi di cocaina in casa. L’abitazione dell’uomo, a Gabicce Monte era la base operativa di un gruppo organizzato di albanesi dedito allo spaccio di stupefacenti.

Gli agenti della squadra mobile del capoluogo piemontese hanno rintracciato il deposito grazie agli accertamenti sulle utenze telefoniche di due albanesi arrestati lo scorso 11 giugno in città. Elvis Petraj, 32 anni, e Elis Velaj, 19 anni, sono stati intercettati dalle volanti durante un controllo del territorio in corso Dante all’angolo con via Nizza. Sulla macchina avevano 25 chili di marijuana. Dopo aver sequestrato i cellulari, gli investigatori hanno seguito le utenze telefoniche e sono arrivati sino al deposito e al bottino.