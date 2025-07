TORINO – I motociclisti si sono radunati spontaneamente sotto il comune di Torino per protestare contro il blocco dei motocicli omologati come euro 0 o euro 1, che a partire dal 1° ottobre 2025 saranno fuori legge. Non potranno più circolare, ma come per i veicoli a quattro ruote possono godere delle deroghe.

Per gli utenti motorizzati a due ruote della strada, che da ottobre si vedranno bloccati, la via è la protesta. Insieme al cartello che hanno affisso figura quello dei rider Glovo, che hanno ricevuto risposte da Palazzo Civico.

Si attendono risposte anche per questa richiesta, di cui si sapevano le premesse da diversi anni, e a cui c’è una strada alternativa attesa insieme alla deroga per i veicoli diesel euro 5: un emendamento al Decreto Infrastrutture, attualmente in sede di conversione alla Camera, ha proposto un rinvio al 31 ottobre 2026.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese