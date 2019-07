Da lunedì in Piemonte torna il grande caldo: temperature sopra i 35 gradi

Prepariamoci: da lunedì in Italia, e ovviamente, in Piemonte, torna il caldo. Merito (o colpa, a seconda delle preferenze) di una possente invasione dell’anticiclone africano che già lunedì comincerà a far sentire i suoi effetti anche in Italia.Uno scenario, spiega Meteo.it, già visto nel precedente mese di Giugno quando le medesime zone furono colpite da un’ondata di caldo storica, la quale, riuscì a conquistare anche molte zone del nostro Paese.

All’inizio della settimana, infatti, le temperature saliranno inesorabilmente toccando il picco tra martedì 23 e mercoledì 24 quando i termometri saliranno ulteriormente verso l’alto portando picchi di caldo fino a 38°C nelle aree lontane dal mare del Centro Nord e forse anche oltre in quelle interne della Sardegna. Il tutto, accompagnato da un elevato tasso di umidità con il fenomeno dell’afa in progressivo aumento.

Per la giornata di oggi, domenica 21 luglio, è previsto ancora caldo moderato. Da domani invece, per circa 5-7 giorni, aumenteranno le temperature ma le giornate potrebbero essere non pienamente soleggiate.