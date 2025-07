Badante raggirò due anziani del cuneese: alloggio intestato e pagamenti da migliaia di euro, ora è in carcere

CUNEO – Una donna di 44 anni è stata arrestata con l’accusa di circonvenzione di incapace ai danni di una coppia di anziani residenti a Barbaresco, in provincia di Cuneo. Tutto è nato dalla denuncia dei parenti e dei commercialisti dei due anziani, che si sono accorti della truffa in atto e hanno avvertito i carabinieri, che hanno fatto partire le indagini. É stato appurato che la 44enne aveva manipolato i due accuditi per far acquistare loro un appartamento a Guarene, successivamente fattosi intestare, con la scusa di non avere un posto vicino alla loro casa in cui abitare, dato che era originaria di Asti. Oltre a questo, riceveva pagamenti regolari di circa mille euro sul conto da parte dei due anziani. Il profitto totale che, secondo le forze dell’ordine, la donna avrebbe accumulato approfittando della situazione di difficoltà delle persone che ha accudito, sono di 365 mila euro.

I carabinieri hanno poi accertato che la casa di cui in teoria avrebbe dovuto occuparsi era in condizioni di abbandono e gli ambienti in cui vivevano i due anziani erano molto sporchi.

