Ciclista del Torinese si schianta contro un palo al Favaro di Biella: è grave

BIELLA – Un uomo di 57 anni, residente nel Torinese, è rimasto vittima di un incidente intorno all’ora di pranzo di ieri al Favaro di Biella.

Secondo quanto si apprende, l’uomo in sella alla propria biciletta si è schiantato contro un palo mentre scendeva da Oropa. A chiamare i soccorsi un’altra persona in bici. Sul posto il personale sanitario del 118. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per i rilievi del caso e stabilire cosa sia successo.

