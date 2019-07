Alessandria, in piazza Vittorio Veneto un monumento per Umberto Eco

“Un doveroso omaggio all’illustre scrittore alessandrino”. Sarà collocato ad Alessandria, in piazza Vittorio Veneto, vicino all’ingresso della Biblioteca Civica Francesca Calvo, il monumento in onore a Umberto Eco che sarà inaugurato mercoledì 31 luglio alle 19.30.

La scultura in plexiglass, led luminosi e pellicole adesive – 300 x 200 x 20 centimetri – è stata realizzata dall’artista Marco Lodola e concessa in comodato d’uso alla Città dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’evento è inserito nel programma del festival La Milanesiana, momento di incontro tra le arti ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che, per la prima volta, farà tappa in città proprio per rendere omaggio a Eco che ne è stato l’anima per molti anni.

Presenti il critico d’arte Vittorio Sgarbi e l’alessandrino Roberto Cotroneo, amico e biografo del professore, autore di Niente di Personale, pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo, fondata nel novembre 2015 da alcuni autori tra cui Eco.