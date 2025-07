E’ morta Martina Gillio, la ragazza di 22 anni colpita da aneurisma in palestra a Poirino

TORINO – Martina Gillio non ce l’ha fatta. La ragazza di 22 anni che ieri sera aveva accusato un malore mentre si trovava in palestra a Poirino, è deceduta in giornata all’ospedale Molinette di Torino, dove era stata ricoverata.

Martina aveva perso i sensi ieri sera intorno alle 19 mentre si trovava in palestra, presumibilmente colpita da aneurisma. Chi si trovava in palestra ha provato a rianimarla anche utilizzando il defibrillatore in attesa dei soccorsi.

A Poirino è stato intanto deciso il lutto cittadino. Solo pochi giorni fa un altro giovane, Marco Torta, era deceduto in uno scontro in moto ad Arignano.

