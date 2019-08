Ragazzo di 12 anni salva turista torinese che rischia di annegare in Sardegna

Un ragazzo di 12 anni, Francesco, si è trasformato in eroe nella mattina di mercoledì 7 agosto sulla spiaggia di Costa Rei in Sardegna. E’ stato lui infatti, esperto surfista e nuotatore, ad accorgersi che un turista torinese di 59 anni era in grave difficoltà e lo ha aiutato e tenuto a galla fino all’arrivo dell’elisoccorso. Il mare era molto agitato ed erano al largo. Per salvare l’uomo è stato necessario issarlo a bordo col verricello e poi trasferirlo all’ospedale Brotzu di Cagliari. Fondamentale l’intervento del piccolo Francesco.