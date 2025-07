Arrestati due uomini accusati di violenza sessuale di gruppo ad Alba

CUNEO – Sono stati arrestati due uomini accusati di essere coinvolti nella violenza sessuale di gruppo avvenuta a febbraio su una donna ad Alba. I due sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza, dopo la denuncia della vittima, una 52enne, che aveva riferito che i due uomini l’avevano portata presso l’ex centrale dell’Enel, vicino al cimitero comunale, e qui l’avevano violentata. Era poi riuscita a chiedere soccorso dopo essere tornata con difficoltà alla stazione ferroviaria di Alba.

***

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese