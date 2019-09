Investire nel 2020: l’importanza dei segnali di trading

Volete iniziare un anno nuovo, alla luce di una condotta migliore, che vi faccia dimenticare i piccoli errori dell’anno precedente?

Non vi preoccupate, si tratta di un obiettivo nobile e facilmente raggiungibile: migliorare di poco ogni anno vi consentirà, infatti, di arrivare lontano poco alla volta. La soluzione che ti proponiamo per migliorare la tua attività di investimento in vista di un nuovo anno ricco di opportunità e, si spera, di profitti, ha un nome preciso: segnali di trading.

Grazie ai segnali di trading si possono accorciare i tempi di valutazione di un titolo, sia per aprire una nuova posizione che per correggere un investimento prima che sia troppo tardi. Far capo a buoni segnali di trading è come sostenere un esame scritto avendo a disposizione uno smartphone collegato ad internet con una sola differenza: non si tratta di un imbroglio ma di una possibilità completamente concessa.

Cosa sono i segnali di trading

I segnali di trading sono analisi realizzate su alcuni titoli da parte di agenzie di analisi finanziaria. Spesso costituiscono validi strumenti da affiancare all’analisi tecnica (implementazioni del grafico di un titolo) oppure informazioni e previsioni di altro genere.

I segnali di trading non vogliono essere in alcun modo delle valide proposte: sta sempre a te interpretarli correttamente e sfruttarli nella tua attività di investimento. Se prendi alla lettera un segnale di trading non puoi in alcun modo recriminargli alcunché nel caso in cui dovessi perdere il tuo investimento.

Rientrano solo parzialmente negli strumenti di auto-trading proprio per questo motivo: svolgono eccellenti funzioni di ausilio alla decisione, ma non le si sostituiscono.

In base al tipo di servizio, i segnali di trading possono essere comunicati in chat, via sms o per e-mail, anche più volte nel corso della giornata, il più delle volte in tempo reale con i cambiamenti del mercato, in modo da massimizzare la loro utilità come strumenti per il trading online.

Chi emette segnali di trading

Alla base dei segnali di trading vi sono agenzie di analisi finanziaria, spesso attive anche nei settori di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale. A rafforzare il legame tra i segnali di trading e l’auto-trading vi è il fatto che alla base si trovano modelli algoritmici pressoché identici, benché applicati in due modi diversi.

L’auto-trading punta a bypassare la necessità di far capo ad una tua decisione, mentre i segnali la richiedono. Per il resto le conclusioni che traggono dall’analisi di alcune posizioni sui mercati finanziari sono pressoché identiche.

Il giorno in cui l’intelligenza artificiale sarà completamente sviluppata, potremmo arrivare a consigliare agli investitori di rivolgersi ai Bots e a sistemi di auto-trading, ma per ora non vi è alcun dubbio a riguardo: la decisione che può prendere un essere umano è incommensurabilmente più affidabile delle mosse meccaniche di un software.

I migliori segnali di trading: sono gratuiti

Il modo per capire quali sono i segnali di trading migliori è risalire all’agenzia di analisi finanziaria che li emette e fare indagini accurate sulla loro efficacia, sia rivolgendosi agli utenti e alle loro esperienze sia provandoli voi stessi.

Tra i migliori segnali di trading tra i tanti che abbiamo analizzato, spiccano in particolar modo quelli di Faunus Analytics, agenzia leader a livello mondiale. Si tratta di segnali che si basano su modelli algoritmici di ultima generazione e che sono usati da molti dei più famosi trader al mondo.

Se ottenuti direttamente dalla agenzia, essi presentano un costo di circa 3,99 dollari al giorno, con sconti particolari se si opta per abbonamenti a lungo termine.

Tuttavia, non ci crederete mai, gli stessi segnali emessi dalla Faunus Analytics possono essere ottenuti gratuitamente grazie al broker 24 Option: tutti gli utenti che decidono di fare trading online su questa piattaforma possono ottenere quotidianamente i migliori segnali di trading senza pagare alcunché!