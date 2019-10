Arpa indaga sui cattivi odori a Borgosesia

Da sabato 12 ottobre i tecnici di Arpa Piemonte sono impegnati nel territorio di Borgosesia per approfondire i fenomeni di cattivo odore che dalla scorsa settimana sono percepiti dalla popolazione.

Sabato, le misure fatte non hanno rilevato nulla, ma anche gli odori erano pressochè assenti.

Nella mattinata di lunedì 14 ottobre invece, in presenza di cattivi odori, le rilevazioni in campo con l’utilizzo di strumentazione portatile hanno evidenziato concentrazioni in tracce di sostanze organiche (COV), mentre gli inquinanti di natura inorganica monitorati (in particolare SO2 – Anidride Solforosa e SOX – Ossidi di zolfo) sono risultati al di sotto del limite di rilevabilità strumentale.

Le concentrazioni di COV, seppure rilevati in livelli molto bassi, fanno presupporre come fonte una attività antropica.

Le attività dei tecnici dell’Agenzia proseguono al fine di meglio circostanziare il fenomeno di disturbo, anche mediante prelievi di aeriformi per le analisi di laboratorio, ed individuarne l’origine.