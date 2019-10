“Musica delle stelle” alla Altec di Torino: musica e tecnologia per i 50 anni dell’allunaggio

“Musica delle Stelle” è il concerto dedicato alla cosmologia. La sede di Via Marche è il luogo perfetto per un’evento di questo tipo avendo costruito la metà dei moduli abitativi della Stazione Spaziale orbitante.

L’Altec (Aerospace Logistics Technology Engineering Company) è un’eccellenza tutta piemontese per servizi ingegneristici e lo sviluppo delle missioni di esplorazione planetaria. Per una serata il centro si trasformerà in una sala concerti dedicati alla cosmologia.

La rassegna “Musica delle Stelle” è l’evento organizzato dalla Fondazione Renzo Giubergia che segna la seconda data delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna.

La musica e lo spazio si uniscono attraverso le note eseguite dalla Camerata Variabile, gruppo di giovani musicisti specializzati nel repertorio di musica da camera, in particolare della fine del XIX° e XX° secolo. Fondato nel 1994 a Basilea, l’ensemble non è una formazione fissa, ma appunto variabile ed è guidato da Helena Winkelman, violinista e compositrice di origine svizzero-olandese.

Il percorso musicale ripercorrerà i brani ispirati al cosmo con musiche di Debussy, Stockhausen, Oña, Holst, Weill, Dierksen e Carmichael.