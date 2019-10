Anche in Piemonte dal 22 al 27 ottobre gli eventi di Digital Meet 2019 il festival diffuso del digitale più grande d’Italia

Alfabetizzare è la parola d’ordine di DIGITALmeet 2019: la settima edizione del festival diffuso sul mondo dell’alfabetizzazione digitale più grande d’Italia, che va in scena da martedì 22 a domenica 27 ottobre, per un programma che propone oltre 150 incontri tutti gratis in 16 regioni e si estende per la prima volta nell’arco di 6 giorni.

DIGITALmeet racconta le nuove frontiere del digitale in Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia, Calabria e Abruzzo.

Il tema principale del festival è il digitale, la robotica e la fabbrica esperienziale per avvicinare il pubblico più vasto alle tecnologie digitali avanzate. Inoltre, il digitale verrà arricchito con un’esigenza e priorità nazionale, europea e globale: eco-sostenibilità.

Gli eventi in Piemonte di DIGITALmeet sono curati in Piemonte da Piemonte Digitale e Mupin – Museo Piemontese dell’Informatica.

L’elenco degli eventi di DIGITALmeet 2019 in Piemonte