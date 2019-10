Leonardo, Ada e la malìa della matematica – A bit of history a Torino alla Galleria d’Arte Moderna dal 25 al 27 ottobre

Mupin Museo Piemontese dell’informatica presenta una tre giorni alla Galleria d’Arte Moderna di Torino, dedicata alla storia del computer, del digitale e di internet e alla storia delle donne nella scienza e nella tecnologia.

Durante tutti i giorni dell’evento saranno disponibili due mostre dedicate alla storia del computer e di internet.

In parallelo si svolgeranno due eventi Ada Lovelace Day Italia 2019 e Leonardo il calcolatore.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare la firma della convenzione tra il Comune di Torino e Museo Piemontese dell’Informatica – MUPIN che concede al Museo i locali in Via Reiss Romoli 49 bis in cui si realizzerà insieme al Mufant un Polo Museale dedicato alla scienza e alla fantascienza che si concretizzerà nella periferia Nord di di Torino. Grazie a un progetto di Iren smart solutions l’edificio di via Reiss Romoli vivrà una fase di rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana .

In parallelo saranno potenziati i collegamenti dei trasporti con la stazione Rebaudengo e il centro cittadino, per favorire la fruibilità degli spazi museali. Nella nuova sede saranno esposte le collezioni del MUPIN e altre mostre temporanee e si svolgerà un paziente e continuo lavoro di divulgazione della storia del computer e della cultura digitale per tutti i cittadini e visitatori.

L’Ada Lovelace Day Italia 2019 si svolgerà il 26 ottobre in orario 15.30-18.30

L’Ada Lovelace Day è un evento internazionale dedicato alle donne e ai loro risultati in ambito scientifico, tecnologico ingegneristico e matematico.

Programma

– Saluti e introduzione

Coordina Floriana Ferrara:

– Incontro con Silvia De Francia, Ricercatrice Università di Torino

– Incontro con Giovanna Giordano e Cinzia Ballesio autrici di “L’informatica al femminile”

– Incontro con Mariella Berra e Giulia Maria Cavaletto che presentano il libro “Scienza e tecnologia : superare il gender gap”

a seguire Aperitivo e concerto di “The Loop station project”: 3 voci femminili e un batterista alla loop station: onde sonore e mondo digitale in sinergia

Leonardo il calcolatore è in programma il 27 ottobre in orario 15.30-18.30. Il tema dell’incontro parte dal fatto che oggi ognuno di noi ha in tasca l’apice raggiunto in secoli di progresso tecnologico, ma come siamo arrivati a tutto questo ? La conferenza illustra anche le principali tappe dell’evoluzione del calcolo, in un percorso che parte dall’iphone e, attraverso i contributi di geni quali Turing o Babbage, arriva alle prime, pionieristiche, calcolatrici. Sarà anche presentato il primo modello in stampa 3D della presunta calcolatrice progettata da Leonardo in base ai disegni rinvenuti nel codice di Madrid.

Programma

Andrea Poltronieri, Pierantonio Manco, Carlo Randone raccontano la storia dell’informatica attraverso il percorso storico delienato da Babbage, Odnher, Pascal Skichard, Olivetti p101, Ibm Pc, Apple Macintosh, Apple Iphone

In programma anche due mostre: Leonardo il calcolatore – Viaggio nella storia di Internet aperte dal

25 al 27 ottobre dalle ore 9.00 – 18.00. Due mostre per raccontare la storia del computer e della rete Internet In Italia Le mostre sono stare realizzate da MUPIN Museo Piemontese dell’Informatica con la collaborazione di Fablab Pavone e da GARR la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca.

Viaggio nella storia di Internet

Un percorso di immagini per illustrare le tappe più significative della storia di Internet e del web: dalla nascita di Arpanet nel 1969, alla prima mail, all’invenzione di Tim Berners-Lee al CERN nel ’91, fino alla nascita dei social network e alle più recenti innovazioni in ambito tecnologico. Una storia che ha visto la rete della ricerca GARR sempre protagonista, spesso anticipando le esigenze della propria comunità di utenti.

Leonardo il calcolatore

La storia del calcolo in 12 macchine (+1) Il racconto della storia del calcolo attraverso le macchine che ne hanno segnato il percorso storico. Da Leonardo a Wilhelm Schickard: il primo tentativo, Pascal : la prima calcolatrice commerciale, Leibniz: perfezionamento e successo, Babbage: il computer che avrebbe potuto esistere, Odhner: l’origine del microprocessore, Perrault e gli aritmografi, Capellaro, Olivetti e la Divisumma, Olivetti 101: Il primo computer personale, la Triade: PET/TRS-80/AppleII: L’informatica personale, Ibm PC: Il Personal Computer per antonomasia, Apple Macintosh: facile e per tutti, Iphone : tutto quello che serve in tasca.