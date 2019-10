Ex Embraco, cambio al vertice di Ventures

Uilm e Fiom di Torino rendono noto che in data odierna si è svolto un incontro al Mise per fare il punto sulla vicenda della ex Embraco di Riva di Chieri. I lavoratori hanno manifestato a Roma sotto la sede del ministero. Ventures ha comunicato che a breve sarà nominato un nuovo amministratore delegato a cui sarà affidata la gestione dell’azienda. Il ruolo della famiglia Di Bari e di Ronen Goldstein dovrebbe quindi essere ridimensionato. L’azienda si è inoltre impegnata a certificare, attraverso enti terzi, in quale maniera siano stati spesi i fondi destinati da Whirlpool alla reindustrializzazione. Un nuovo incontro sarà convocato dal Mise entro metà dicembre.

Dichiarano Vito Benevento, responsabile Ventures per la Uilm, e Mario Minore, Rsu Uilm: “Oggi abbiamo registrato un primo passo di discontinuità. È solo l’inizio di un percorso per dare più certezze e nuove prospettive ai lavoratori con nuovi progetti. Sarà importante il coinvolgimento di Anpal e Regione Piemonte per avviare le politiche attive per il lavoro”.

Dichiarano Edi Lazzi, segretario della Fiom di Torino, e Ugo Bolognesi, responsabile Ventures per la Fiom: “Nell’incontro di oggi non si sono ancora trovato le soluzioni condivise per difendere e salvare i 409 posti di lavoro a Riva di Chieri. Abbiamo ribadito al Sottosegretario Todde e all’assessore Chiorino che deve iniziare da subito la ricerca di un vero piano industriale credibile mettendo in campo strumenti di politica industriale. Nelle prossime ore decideremo insieme ai lavoratori come continuare la lotta”.