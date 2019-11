Allerte dal territorio Nazionale con la piattaforma Telegram di Meteo Nuvola e i nuovi canali tematici per divulgazione scientifica

Un gruppo di appassionati di meteorologia piemontesi ha lanciato il progetto Meteonuvola che ha reso disponibile gratuitamente su Telegram un servizio di allerte meteo e fenomeni sismici a livello Nazionale.

Per chi ancora non lo conoscesse Telegram è un ormai famoso programma di messaggistica simile a Whatsapp ma con molte più funzioni che utilizza anche Quotidiano Piemontese per i suoi servizi di aggiornamento.

Per unirsi al canale e ricevere le allerte sul proprio cellulare è necessario unirsi agli stessi dopo essersi iscritti a Telegram.

Meteonuvola News e Allerte

Altri link utili riguardanti il progetto.

Gruppo Meteo Nuvola Nazionale

Gruppo meteo Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

Gruppo sismologia

Gruppo radiantistica

Gruppo astronomia