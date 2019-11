Sondaggio SWG: Cirio è settimo nella classica di gradimento dei governatori

Il presidente è lontano da quel 49,85% che l’ha portato all’elezione ma lui si dice soddisfatto.

Secondo il sondaggio Swg, dopo sei mesi di governo, il Presidente Cirio piace al 37% dei piemontesi. Ciononostante Cirio riesce a far meglio di Zingaretti (in ottava posizione).

Primo in classifica troviamo il Governatore del Veneto Luca Zaia, mente subito dopo troviamo Stefano Bonaccini, Governatore dell’Emilia Romagna. A seguire i Governatori Fontana, Fedriga e Toti.

Un settimo posto che lo allontana dal 49,85% ottenuto alle regionali di 6 mesi fa.

Cirio paga probabilmente la mancata realizzazione di alcune promesse fatte in campagna elettorale, tuttavia il Presidente di dice soddisfatto: “Sono contento che pur essendo solo all’inizio del mio mandato ci sia già una percezione positiva del lavoro che stiamo facendo – spiega il Governatore Cirio -. Essere nella parte alta di questa classifica è già un buon risultato, ma al tempo stesso è uno stimolo. L’impegno è a fare sempre di più e del nostro meglio per rispondere alla fiducia che i cittadini del Piemonte hanno riposto in noi. Sono certo che, quando le tante azioni che abbiamo in cantiere prenderanno ulteriormente forma, questo risultato migliorerà ancora. E poi sono il primo tra i presidenti neo eletti e sono andato anche meglio di Chiamparino a suo tempo: lui al primo sondaggio risultò ottavo”.

Il campione analizzato per effettuare il sondaggio era composto da 10800 maggiorenni residenti in Italia.