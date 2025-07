Torino, trovata con un machete e bombole di gas in un furgone: denunciata una 41enne

TORINO – Una donna di 41 anni è stata denunciata dalla Polizia di Stato per detenzione abusiva di armi, dopo un controllo congiunto con la Polizia Locale in zona San Paolo. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Azzi, all’angolo con via Pragelato, dove era stato segnalato un veicolo sospetto.

Gli agenti del Commissariato San Paolo, giunti sul posto, hanno individuato il mezzo e proceduto con un’ispezione. All’interno del furgone, nascosto tra vestiti e oggetti personali, è stato trovato un machete lungo circa 50 centimetri, con lama affilata e punta appuntita. Oltre all’arma, i poliziotti hanno rinvenuto anche due bombole di gas, usate in modo improprio per cucinare all’interno del veicolo.

A seguito del controllo, il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo. La donna è stata inoltre sanzionata dalla Polizia Locale per l’uso improprio del veicolo, trasformato in un alloggio di fortuna, e per il mancato possesso dei documenti di circolazione.

Attualmente il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari. Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge, la persona indagata è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

(immagine creata con l’intelligenza artificiale)

