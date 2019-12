La Juventus perde la Supercoppa per 3-1 contro la Lazio

La Juventus ha perso 2-1 contro la Lazio la finale di Supercoppa italiana che si è giocata a Riyad la capitale dell’Arabia Saudita. I laziali si sono confermati i rivali più ostici della stagione per i bianconeri.

Al 16′ del primo tempo cross di Lulic per Milinkovic che serve all’indietro Luis Alberto che calcia in porta senza lasciare scampo a Szczesny. Alla fine del primo tempo pareggia la Juventus. Ronaldo calcia di sinistro da fuori, Strakosha devia in tuffo ma Dybala fa il tap in.

Nel secondo tempo al 73: Parolo appoggia sul secondo palo a Lulic che al volo batte Szczesny. Nel recupero il terzo gol su punizione di Cataldi.