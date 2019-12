Forte vento a più di 110 km all’ora sul Piemonte. Il termometro sale oltre i 15 gradi

Come era stato previsto sul Piemonte è arrivato un fortissimo vento con punte oltre i 110 km all’ora in Piemonte e a Torino con raffiche sui 70 km all’ora. Il vento in piazza Castello ha abbattuto un grande albero di Natale. Il vento ha portato temperature miti con il termometro che ha superato i 15 gradi.

Impianti chiusi allo Jafferau e sulle piste in quota a Sestriere. A Bardonecchia lo Jafferau non ha neppure aperto a causa del vento. La raffica più forte registrata dalle stazioni di Piemonte è stata di 113 kmh a Balme, nelle Valli di Lanzo. Vento forte anche in Valle di Susa, 87.8 kmh orari a Giaglione, a Cabella raffiche di vento oltre i 65 kmh, 76 kmh orari a Frabosa Soprana.

Il bollettino di Arpa Piemonte