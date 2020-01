Le foto dei bambini di Bibbiano sull’albero di Natale di Porta Nuova a Torino

Sull’albero di Natale della stazione di Porta Nuova a Torino, dove tradizionalmente i cittadini appendono lettere con i loro desideri, sono comparse una serie di fotografie di bambini con i loro nomi ed un cartello esplicito che recta “#Bibbiano #Piemonte Angeli e Demoni in tutta Italia”.

Le immagini ci sono state inviate dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia, corredate dal commento di Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.

“Il sistema Bibbiano è in tutta Italia, le radici più profonde si trovano in Piemonte. Le segnalazioni arrivateci completano una galleria degli orrori, con storie tremende: neonati allontanati per abusi mai provati, minori non restituiti nemmeno dopo l’archiviazione delle accuse per abusi mai avvenuti, bambini riempiti di psicofarmaci nelle comunità terapeutiche, stupri di gruppo e stanze buie punitive nelle comunità residenziali, violenze in luoghi neutri, madri cacciate dalle case-famiglia per aver pubblicato post su Bibbiano nei social, ragazzini dati in affido a coppie omosessuali. Tutto questo accade nella regione record per allontanamenti di minori, con la percentuale al 4 per mille rispetto alla media nazionale del 2,7 per mille. Ma a differenza delle commissioni parlamentare su Forteto e regionale emiliana su Bibbiano, impantanate dai boicottaggi di parte, la commissione di indagine del Consiglio regionale piemontese sta tirando dritto e comprenderà nella sua relazione finale le verità documentate e riportate dalle famiglie vittime di soprusi, che finiranno così in un documento ufficiale della Regione Piemonte. Come faranno allora le procure piemontesi ad ignorare tutto questo orrore? Quelle famiglie e quei bambini esigono giustizia”.