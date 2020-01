Vco, posto di blocco mirato per arrestare la banda di ladri in trasferta

Sabato pomeriggio, una telecamera in grado di leggere automaticamente le targhe dei veicoli segnala la presenza nel territorio Verbano una Ford Focus sospetta perché avvistata in diverse zone in cui ci sono stati furti nelle abitazioni. Una macchina del nucleo investigativo dei carabinieri di Verbania, senza la livrea identificativa dell’Arma, si mette alla ricerca dell’auto. Dopo alcune chiamate alle forze dell’ordine per furti in abitazioni a Cambiasca, la Ford Focus viene incrociata proprio alla periferia della cittadina, ma c’era soltanto il guidatore a bordo.

Aspettando il ricongiungimento di tutti i componenti della banda, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e della Stazione di Cannobio si preparano con un posto di blocco alla rotonda di Fondotoce. Verso le 19 il veicolo atteso passa di lì e alla vista delle pattuglie, i malviventi tentano la fuga percorrendo in senso opposto la rotonda. I militari erano preparati all’evenienza e bloccano il passaggio con un furgone, mentre anche una macchina privata viene tamponata dalla Ford Focus. Vanificata la fuga in macchina, i tre ladri la abbandonano procedendo a piedi nei campi vicini, ma sono presto fermati dai carabinieri. Ora si trovano nel carcere di Pallanza in attesa della convalida dell’arresto che avverrà martedì.

I tre uomini sono sospettati di aver rubato in 14 diverse abitazioni tra novembre e dicembre scorsi nei comuni di Cannobio, Cambiasca, Trobaso, Intra e Pallanza. Dei due colpi di ieri è stata recuperata la refurtiva di una sola abitazione, mentre gli orologi sottratti nella seconda casa non sono ancora stati ritrovati. Potrebbero essere stati gettati via nella fuga a piedi. I tre ladri erano in trasferta dalla Lombardia, dove si trovano i loro domicili. La Ford Focus usata per i colpi appartiene a una persona per ora estranea ai fatti.