Verrà operata a Torino Nina, la cagnolina sfigurata da un branco di randagi

Verrà operata alla Clinica Veterinaria dell’Università di Grugliasco Nina, la cagnolina che circa un mese fa era stata attaccata e sfigurata da un branco di cani randagi in Sicilia. Recuperata in condizioni disperate da alcuni volontari, Nina si è pian piano ripresa ed ora a Torino cercheranno di ricostruirle il muso. Per aiutarla è stato organizzato un fundraising che in meno di due giorni ha raccolto 5.500 euro. Ad operarla, il 19 febbraio, sarà Paolo Buracco.