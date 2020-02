Arriva a Torino la mostra dedica alla saga Ritorno al Futuro

Dal 2 febbraio al 30 aprile presso il museo del Fantastico e della Fantascienza s’inaugura la mostra “Back to the Future” dedica alla celebre saga che quest’anno compie 35 anni.

Una mostra per appassionati di ogni età, quella sulla saga Ritorno al Futuro. La trilogia compie quest’anno 35 anni dall’uscita nel 1985 e nel corso del tempo ha raccolto fan in ogni fascia d’età diventano una pellicola cult che fa parte ormai della cultura pop italiana ed internazionale.

La mostra raccoglierà materiale da tutti e tre i film più le tavole della serie animata tratta dalla saga.

Silvia Casolari, fondatrice del MUFANT, si dice sicura “che la collezione di Giancarlo Ghibaudo, che comprende storyboard, script, fogli di produzione, fotografie per i prescript, giochi da tavolo, toys, cell della serie animata, poster e gadget richiamerà molti visitatori”.

La mostra è l’occasione per un’altra importante inaugurazione al museo del fantastico, quella di una statua raffigurante drago Fucanglong, creatura fantastica della mitologia cinese che accumula tesori nel sottosuolo. La statua verrà posta nella piazza antistante il MUFANT ed è stata progettata e realizzata nell’ambito del progetto Co-City della città di Torino. La statua si unisce alle altre sei che comporranno l’intervento di arredo urbano che vede tra i promotori proprio il museo insieme a AIAPP Piemonte Valle d’Aosta e Cooperativa Altra Mente.

“Volevamo abbinare all’inaugurazione della nuova statua una mostra di forte richiamo” conclude Silvia Casolari.

Dopo l’inaugurazione ci sarà una breve conferenza tenuta da Giancarlo Genta, docente del politecnico di Torino, dal titolo “Cosa accade oggi in Cina: la Fantascienza come via per interessare i giovani alla cultura scientifica”. A seguire lo psicoterapeuta Antonello Raciti tratterà il tema “Impressioni a proposito della psichiatria cinese”.

Chiuderà la giornata la lettura di alcuni racconti di fantascienza cinese contemporanea in lingua originale a cura dell’associazione Zhisong.