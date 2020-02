Coronavirus, volantini e materiale informativo in oltre 700 farmacie del torinese

Parte il 5 febbraio l’iniziativa per informare correttamente sul coronavirus i cittadini, in prima linea oltre 700 farmacie di Torino e provincia.

Il miglior metodo per non farsi trascinare nella psicosi collettiva a causa del coronavirus è la corretta informazione. Proprio per questo motivo le farmacie torinesi partecipano ad un’iniziativa per divulgare materiale informativo su tutto quello che serve sapere sul virus che sta monopolizzando l’attenzione pubblica nelle ulti settimane.

I cittadini che si recheranno nelle farmacie troveranno un prontuario sulle norme igienico-sanitarie fondamentali per prevenire e contrastare un’eventuale minaccia del virus anche nel Piemonte.

«Anche in questa occasione le farmacie sono in prima linea per la tutela della salute pubblica – commenta Marco Cossolo, presidente di Federfarma -, mettendo a disposizione delle Istituzioni la propria rete capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e la professionalità dei farmacisti che vi operano».