Scontro tra furgone e camion sulla A6 a Fossano: traffico bloccato, un ferito grave

FOSSANO (CN) – Pomeriggio di forte tensione sulla A6 Torino-Savona, dove un furgone e un mezzo pesante si sono scontrati al chilometro 42, nel territorio del Comune di Fossano, nei pressi dello stabilimento Maina.

L’allarme è scattato poco prima delle 17:00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Mondovì e Fossano, la Polizia Stradale di Mondovì e i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso.

Una persona di 37 anni è stata trasportata in codice rosso al CTO di Torino. Le sue condizioni sono gravi.

Il traffico in direzione Torino è attualmente bloccato, con code fino a un chilometro tra Fossano e Marene, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

