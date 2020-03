Il punto della situazione sui contagi da coronavirus in Piemonte alle 19 di lunedì 2 marzo: salgono a 53 i casi positivi

Nuovo aggiornamento sulla situazione contagi da coronavirus in Piemonte da parte della Giunta Regionale: sono 53 i casi positivi di coronavirus in Piemonte, due in più rispetto all’ultimo aggiornato emanato stamane.

Di questi, 12 sono ricoverati in ospedale in reparti di malattie infettive: 6 ad Asti, 3 a Novara e 3 all’Amedeo di Savoia di Torino. Altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 38 le persone in isolamento fiduciario domiciliare. Lo comunica la Regione.

Finora sono 375 i tamponi eseguiti in Piemonte, 307 dei quali risultati negativi. Sono in corso di verifica 12 casi.