Ivrea, motociclista si schianta contro un Guard Rail, morto sul colpo

IVREA – Un motociclista di 57 anni, Gianfranco Vogliano, residente in città, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto intorno alle 2 del mattino lungo la strada provinciale 75, all’altezza di via Lago Sirio.

L’uomo era in sella alla sua Yamaha FZ6 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un guard rail. L’impatto non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ivrea, insieme ai sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. I militari hanno constatato che si è trattato di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Gianfranco Vogliano era operaio e molto conosciuto nella zona. La sua salma è stata trasferita presso le camere mortuarie dell’ospedale di Ivrea. La comunità è sotto shock per la notizia, che si è diffusa rapidamente nelle prime ore del mattino.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese