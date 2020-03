Anche Gianluigi Buffon esorta a donare agli ospedali piemontesi: “distanti ma uniti contro il coronavirus”

View this post on Instagram

🇮🇹 Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Dimostriamo che siamo tutti distanti, ma uniti! 🇬🇧I too, together with Juventus, am supporting the fundraising for hospitals in Turin and Piedmont. You too can contribute. We show that we are all distant, but united. #finoallafine #juventus #liveahead