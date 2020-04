Tempi di coronavirus, Birra Menabrea offre servizio di consegne a domicilio

Birra Menabrea, il più antico birrificio attivo d’ Italia che dal 1846 produce e distribuisce la sua birra non solo in Italia ma anche all’estero, ha istituito un servizio di consegne a domicilio per permettere agli italiani di rimanere a casa e godersi tuttavia il sapore della birra biellese senza dover uscire.

Il servizio è attivo in diverse aree del Paese a partire dal Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Toscana e Sardegna. La consegna avviene entro 24/48 ore.

Per ordinare basta visitare il sito internet di Menabrea (https://birramenabrea.com/it/2-non-categorizzato/73-elenco-distributori-consegna-a-domicilio-emergenza) e cercare il distributore più vicino alla propria abitazione.