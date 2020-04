Cibo d’asporto nella Fase 2 Coronavirus. Precisazione della Regione Piemonte su take away: servizio possibile dalle 6 alle 21

Rispetto a quanto anticipato ieri in merito all’attività di ristorazione da asporto (che in Piemonte sarà consentita da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio) l’ordinanza regionale emanata oggi definisce che l’orario in cui sarà possibile fornire il servizio va dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di stabilire orari più restrittivi.

Le attività di ristorazione interessate (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) potranno attivare il servizio di asporto dandone una semplice comunicazione al Comune, che però potrà immediatamente sospendere l’attività in caso di inadempienza delle prescrizioni da parte dei singoli esercizi.

I Comuni dovranno garantire il rispetto delle seguenti disposizioni: