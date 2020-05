Anche sul Piemonte splende la Superluna dei Fiori

Dopo le tre Superluna di febbraio, marzo e aprile, è tornata il 7 maggio per la quarta e ultima volta nel 2020 la Superluna dei Fiori, così denominata dalle tribù native del Nord America per la coincidenza con l’abbondante fioritura di maggio. La luna piena e il perigeo, ovvero il punto di minima distanza dalla Terra sull’orbita, in questo caso, lunare, fanno apparire il nostro satellite naturale molto più grande. Grazie al cielo sereno anche in Piemonte si può ammirare questo spettacolo: nell’immagine una foto scattata questa sera a Torino.