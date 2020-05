Humus Job: nasce a Cuneo una piattaforma indipendente pensata per aiutare le aziende agricole a trovare i lavoratori

Humus Job lancia la piattaforma indipendente per la ricerca di lavoro dedicata all’agricoltura e impegnata a favorire contratti etici e regolari. A pochi giorni dall’apertura ai lavoratori, che hanno popolato la piattaforma di ben 900 profili, Humus Job è ora disponibile per le aziende agricole di tutto il Piemonte.

Humus Job mette in comunicazione domanda e offerta di lavoro e permette alle aziende di fare una ricerca in pochi minuti e di poter iniziare la collaborazione con il lavoratore selezionato entro 48 ore. Questo è possibile grazie al fatto di essere una piccola realtà, dove gli operatori sono a disposizione totale delle aziende, con un solo contatto a cui fare riferimento.

La piattaforma punta sulla trasparenza: i lavoratori caricano i propri documenti e le aziende sanno a chi si stanno rivolgendo. Inoltre il contratto di lavoro viene caricato sulla piattaforma, il che consente di tracciare la regolarità dell’assunzione.

Grazie alla piattaforma si potranno contattare le persone direttamente on-line e quindi evitare il movimento dei lavoratori in ricerca di impiego nelle campagne. La piattaforma consentirà la verifica dei documenti dei lavoratori, i quali potranno recarsi nelle aziende con il contratto in mano. Verrà richiesto a entrambe le parti di tenere traccia delle giornate lavorative e presto sarà rilasciato un bollino etico di qualità etica del lavoro .

Il progetto di Humus nasce come startup innovativa a vocazione sociale in una delle Province a più forte vocazione agricola d’Italia: Cuneo. Partita dalla piccola Valle Grana, è ora una giovane impresa impegnata a favorire la regolarità delle assunzioni, fornendo servizi funzionali e pratici per le aziende agricole del territorio.

Humus sta lavorando da un anno e mezzo alla realizzazione di questa piattaforma: ha ascoltato le aziende, i lavoratori, i sindacati e le associazioni datoriali. Ha cercato di rispondere alle esigenze di ognuno, tentando una mediazione che rispondesse in maniera forte alle necessità del settore. L’Humus ci insegna quanto la mescolanza di elementi sia essenziale per generare nuova vita: da questo modello nasce Humus Job, la piattaforma attenta alle esigenze di aziende e lavoratori.