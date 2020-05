Protesta degli ambulanti a Torino: il lockdown non è finito

Nel giorno delle riaperture di quasi tutte le attività commeciali anche in Piemonte, questa mattina a Torino, davanti alla Prefettura in piazza Castello, si svolge una protesta degli ambulanti. I commercianti si lamentano per la situazione, le condizioni di lavoro e la mancanza di aiuti sostanziosi per affrontare la crisi. Tra le richieste l’eliminazione delle tasse dovute per questo periodo.

Torino, flash mob degli ambulanti promosso dal Goua, sindacato autonomo ambulanti, davanti alla Prefettura. Gli ambulanti del settore non alimentare :"Vogliamo solo lavorare". Posted by LINEA Italia Piemonte on Sunday, May 17, 2020