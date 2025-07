La corte d’assise di Alessandria ha condannato all’ergastolo Giovanni Salamone per l’uccisione della moglie, Patrizia Russo

ALESSANDRIA – Giovanni Salamone, un 62enne originario di Agrigento, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso a ottobre 2024 Patrizia Russo, donna con cui era sposato e viveva a Solero, vicino ad Alessandria. La sentenza è stata stabilita dalla corte d’assise di Alessandria, che ha deciso di aumentare la pena rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero (21 anni).

É stato accertato che Salamone ha ucciso la moglie con 7 coltellate mentre lei dormiva; subito dopo ha confessato l’omicidio ai carabinieri sostenendo di essere posseduto dal diavolo.

***

Se sei vittima di violenza, non sei sola.

Chiama il 1522, il numero gratuito e attivo 24 ore su 24 per le vittime di violenza e stalking. Puoi parlare con operatrici specializzate in totale riservatezza, anche in più lingue.

Chiedere aiuto è un atto di coraggio: esistono centri antiviolenza, servizi di ascolto e persone pronte a supportarti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese