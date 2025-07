Domani, martedì 15 luglio 2025, Torino vivrà una giornata tipicamente estiva, con condizioni atmosferiche stabili e soleggiate per l’intero arco delle 24 ore.

Le temperature saliranno fino a 32°C sia nel pomeriggio che in serata, con una percezione termica leggermente inferiore grazie a una umidità moderata (intorno al 53-55%) e a una ventilazione leggera da est (7 km/h al pomeriggio, 6 km/h alla sera).

Mattina e notte: clima piacevole e ventilato

La notte tra lunedì e martedì sarà caratterizzata da cielo sereno e una temperatura minima di 21°C, con vento debole da nord e un’umidità del 75%, che potrebbe rendere la sensazione leggermente più afosa.

Al mattino, il clima sarà fresco e gradevole, con 19°C percepiti, assenza di precipitazioni e una umidità più alta (81%). Il cielo sarà poco nuvoloso, lasciando spazio a un graduale aumento del soleggiamento nel corso della mattinata.

Pomeriggio e sera: caldo pieno ma non opprimente

Nel pomeriggio e in serata, Torino sarà baciata da un sole pieno, con temperature che toccheranno i 32°C, ideali per attività all’aperto ma con le dovute precauzioni per evitare colpi di calore.

Nonostante il picco termico, la sensazione di afa sarà contenuta: l’umidità resterà tra il 53% e il 55%, e il vento da est soffierà in modo leggero, contribuendo a rendere l’ambiente più sopportabile.

Tendenza meteo: il tempo a Torino nei giorni successivi

Nei giorni successivi al 15 luglio, Torino si manterrà su un trend stabile e caldo, ma con alcune variazioni interessanti:

Mercoledì 16 luglio : cielo sereno, temperature fino a 32°C , ma umidità in netto calo (20-21%), con venti fino a 22 km/h da ovest-nordovest. L’aria sarà più secca e piacevole.

: cielo sereno, , ma (20-21%), con da ovest-nordovest. L’aria sarà più secca e piacevole. Giovedì 17 luglio : ancora bel tempo e massime tra i 28°C e i 30°C , zero rischio di pioggia e umidità bassissima .

: ancora e massime tra i , e . Venerdì 18 luglio: ritorno del caldo con punte di 32°C, ma permane l’assenza di precipitazioni.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese