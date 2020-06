Incidente stradale in lungostura Lazio angolo via Puglia lunedì 1 giugno 2020 a Torino. Nel sinistro sono state coinvolte una Ford Mondeo e una Fiat 600, su cui viaggiavano due donne di 53 e 83 anni. Per l’anziana non c’è stata nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per rilevare l’incidente. Seguiranno aggiornamenti.