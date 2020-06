Contest: la seconda edizione di #piemontepics:  scattate una foto dal Piemonte, caricatela su #instagram e raccontate a modo vostro la regione 

Riparte dopo la sosta dovuta alla situazione sanitaria dovuta al coronavirus la seconda edizione del contest di Instagram #piemontepics organizzato da Quotidiano Piemontese e PiemonteExpo che chiede a tutti gli instagrammer di raccontare il territorio del Piemonte in questa estate 2020. La prima edizione del contest era partita a fine novembre 2019, ma si è dovuta prematuramente concludere per la situazione legata al coronavirus.

Come fare? Scattate un fotografia del territorio piemontese e pubblicatela sul vostro profilo Instagram taggando @quotidianopiemontese e @piemonteexpo usando come hashtag #piemontepics e il luogo e la provincia dove è stata scattata la fotografia.

Per esempio se siete ad Alba la descrizione completa della vostra fotografia sarà

@quotidianopiemontese @piemonteexpo #piemontepics #alba #cuneo

Ricordatevi di specificare il luogo.

Ogni sabato la redazione di Quotidiano Piemontese e quella di Piemonte Expo selezioneranno e pubblicheranno sui profili quotidianopiemontese e piemonteexpo la fotografia scelta come migliore della settimana, che andrà a far parte delle fotografie finaliste.

Le prime due fotografie selezionate saranno anche utilizzate con i relativi credits come cover delle pagine Facebook di Quotidiano Piemontese e Piemonte Expo per tutta la settimana successiva.

Le fotografie finaliste saranno anche postate sul nostro blog Foto Piemonte

Alla fine del contest verrà scelta la fotografia vincitrice finale che sarà selezionate fra le vincitrici settimanali.

La foto vincitrice finale sarà premiata durante un evento che si svolgerà a Torino a cui saranno invitati tutti i vincitori settimanali e in cui saranno esposte tutte le fotografie vincitrici.

Il contest si svolgerà dal 16 giugno 2020 al 16 agosto 2020.

La partecipazione autorizza Quotidiano Piemontese e Piemonte Expo ad utilizzare le foto limitatamente a quanto previsto per il presente contest.

Gli autori delle fotografie del contest aderendo allo stesso certificano di essere gli autori delle immagini proposte, dichiarano di non ledere alcun diritto di terzi e liberano Quotidiano Piemontese da ogni possibile responsabilità legale sulle stesse.