Come seguire l’eclissi anulare di sole del 21 giugno in streaming

Domani 21 giugno comincia l’estate e sole e luna ci regaleranno una splendida eclissi lunare. In pratica la luna si frapporrà fra la Terra e il Sole ma a una distanza tale da non permetterne la copertura totale ma solo parziale, dando vita a quella che viene definita eclissi anulare di sole.

In Italia l’eclissi non si vedrà (se non minimamente nelle regioni del sud, con un massimo del 6% di copertura), le zone privilegiate del mondo saranno Asia e Africa.

Tuttavia sarà possibile seguire l’eclissi anulare di sole in streaming, per esempio su Virtual Telescope o anche su Time and Date. L’appuntamento è per domenica mattina alle 7.00.