Corsa Chivasso – Torino Mirafiori non effettuata: la nota di Arriva Sadem

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Arriva Sadem in merito ai fatti avvenuti questa mattina sulla linea trasporto pubblico locale che da Chivasso piazzale Lancia avrebbe dovuto portare i passeggeri fino a Torino Mirafiori – Porte Fiat. Di seguito le precisazioni fornite dall’azienda:

Specifichiamo che la corsa Arriva Sadem delle 6.30 che stamane è giunta a Chivasso Piazzale Lancia è una normale linea di trasporto pubblico locale (la linea n. 265 TORINO-CHIVASSO-IVREA-PONT ST. MARTIN che riporta la dicitura Corsa da/per Torino Mirafiori – Porte Fiat) non riservata ai lavoratori di Mirafiori ma utilizzabile da tutti gli utenti che ne necessitano. Giunto a Chivasso Piazzala Lancia l’autista, a seguito delle normative Covid che preservano il distanziamento sociale, aveva ancora la possibilità di caricare 12 persone, contro invece le 18 presenti (numero mai verificatosi fino al momento). Tali utenti hanno bloccato l’autobus impedendo all’autista di caricare almeno le 12 persone possibili e bloccando di fatto il servizio pubblico.

I carabinieri intervenuti hanno riscontrato l’effettiva impossibilità di caricare più delle 12 persone consentite. Detto ciò, Sadem esprime dispiacere per l’accaduto, e provvederà già da domani a predisporre un secondo bus (sia per la corsa del mattino, sia per la corsa del pomeriggio) per consentire il trasporto di tutti i passeggeri sino al 9-7-2020. Dal 10-7-2020 invece, come disposto dalla Regione Piemonte (decreto n° 75 del 3 luglio 2020), sarà consentita la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere.