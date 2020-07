Sono 193 nuovi positivi al SARS-CoV-2, il virus che provoca il COVID-19, rilevati nelle ultime 24 ore in Italia: di questi 71 in Lombardia e 49 in Emilia-Romagna. I morti, sempre in 24 ore, sono 15 per un totale di 34.914.

Ieri i nuovi positivi erano stati 138 e i morti 30.