Le donne No Tav in piazza Castello – Fotogallery

Contro il Tav ma anche contro gli sprechi, interessi e speculazioni. Parola delle Fumne (donne) No Tav che questo pomeriggio, giovedì 9 luglio, si sono ritrovate in piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte. Insieme a loro anche gli attivisti di Potere al Popolo per manifestare contro “un modello non sostenibile, di sprechi, di interessi, di speculazione e devastazione dei territori. Il presidio – spiegano da Potere al Popolo – chiede la presenza dell’Assessore Icardi al fine di consegnare un documento sul tema della salute, sanità, cura e assistenza”.

Ph. Potere al Popolo