‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, condannati a Torino 12 persone del processo “Geenna”

Sono arrivate 12 condanne per il processo a seguito dell’inchiesta Geenna per l’infiltrazione della ‘Ndrangheta in Valle d’Aosta. La pena più grave tocca a Bruno Nirta, 62 anni della provincia di Reggio Calabria, che prende 12 anni e 8 mesi. Coinvolti anche gli aostani Marco Di Donato ed Alex Di Donato, che sono stati condannati rispettivamente a 9 e 5 anni.

Per reati non collegabili all’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato condannato anche l’avvocato penalista torinese Carlo Maria Romero a 4 anni e sei mesi di reclusione.

Per il magistrato Dionigi Tibone a rappresentare la procura “l’impianto accusatorio è stato sostanzialmente confermato. È la prima volta che viene riconosciuta a livello giudiziario la presenza della ‘Ndrangheta in Valle d’Aosta”,