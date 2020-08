Come fare a Torino il tampone Covid-19 senza appuntamento

A Torino è possibile effettuare il tampone, senza appuntamento: sono stati definiti i giorni ad accesso diretto per l’esecuzione dei test di screening per il covid-19 per i soggetti che fanno ingresso o rientro in Piemonte da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta, grazie all’ampliamento dell’offerta del Centro Prelievi dell’Ospedale Molinette dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della Scienza.

Per il tampone occorre recarsi

presso l’Ospedale Amedeo di Savoia dell’ASL Città di Torino:dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso il Centro Prelievi dell’Ospedale Molinette, ingresso Corso Bramante, 88: dal lunedì alla domenica: dalle ore 12,00 alle ore 14,00

per i cittadini che rientrano con voli aerei, sono attive le postazioni del D.I.R.M.E.I presso gli aeroporti di Torino-Caselle e di Milano- Malpensa.

L’Asl Torino precisa che l’accesso con prenotazione presso le ASL di riferimento territoriale rimane l’opzione preferibile, per evitare code e assembramenti e si ricorda inoltre che, fino alla comunicazione dell’esito del test, che avverrà di regola entro 48 ore dall’esecuzione, la persona deve rimanere in isolamento fiduciario.