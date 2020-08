Meteo, da venerdì in Piemonte nuovi forti temporali

“Una marcata bassa pressione atlantica ha interessato l’Europa occidentale fin dal week-end di Ferragosto, risultando ancora presente nella giornata di lunedì 17 a nord della Francia. Il centro della bassa pressione si è andato gradualmente ritirando verso nord-nordovest nel corso della giornata, risalendo verso le Isole Britanniche e allontanandosi così dal continente. Allo stesso tempo però, la flessione del geopotenziale in quota alle media latitudini è avanzata verso est, estendendosi al resto dell’Itala settentrionale: questo era sì associato ad un’iniziale rimonta anticiclonica sul nordovest italiano ma non ancora netto e duraturo, tant’è che la pressione, tra lievi continue ondulazioni, non si è rialzata in modo significativo sul Piemonte; anche su tutta l’area europea, in realtà, la pressione al suolo è rimasta su valori abbastanza bassi nell’arco della giornata.

L’atmosfera si è mantenuta decisamente instabile per l’aria fredda in quota, associata alla saccatura atlantica, che nel suo moto verso est ha continuato a sovrastare gran parte del territorio piemontese. Seppur con lievi oscillazioni termiche altalenanti sul nordovest italiano, dopo l’aria fredda del primo mattino si è avuto un temporaneo rialzo termico nelle ore centrali del giorno, seguito da una nuova parziale intrusione fredda da nord sul Piemonte in serata.

Nel pomeriggio del 17 agosto 2020 a partire dalle zone prealpine occidentali si sono sviluppati alcuni temporali, particolarmente violenti, in movimento verso ovest. Un sistema temporalesco verso le 15:30 – 16:00 locali ha investito Torino con grandine e violenti rovesci. Si evidenziano, in particolare, valori superiori ai 20 mm in 10 minuti e 50 mm in mezz’ora per le stazioni di Torino Via della Consolata e Giardini Reali. Inoltre, molto significativi i valori orari superiori ai 70 mm per la stazione di Torino Via della Consolata (TO) e ai 60 mm per Torino Giardini Reali (TO); quest’ultime hanno registrato precipitazioni cumulate in 1 ora con tempo di ritorno stimato prossimo a 100 anni. Anche i venti sono stati significativi, con raffiche che hanno superato i 50 km/h nel torinese”.