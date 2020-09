Il Palio di Asti 2020 non si correrà: dopo il rinvio l’annullamento della corsa. Non succedeva dal 1966

Il Palio di Asti 2020 non si correrà: dopo il rinvio l’annullamento della corsa per i timori dell’emergenza sanitaria da covid 19. La decisione sarà ufficiale nel pomeriggio, con la riunione del Consilio del Palio, ma è stata anticipata in mattinata dal sindaco di Asti Maurizio Rasero, durante la presentazione della Douja d’Or che è confermata dall’11 settembre al 4 di ottobre.

Spiega Rasero: “In queste ore l’anno scorso stavamo per correre il Palio. Fino ad oggi abbiamo mantenuto ancora aleatorietà intorno a questa festa. Un appuntamento di vicinanza, lacrime e abbracci che non consentono di organizzare l’evento in sicurezza in base alle regole anti Covid. Diverso è fare la Douja che già da anni era organizzata in maniera contingentata e che ha un format che più facilmente si adatta alla situazione attuale”.

Alla presentazione era presente anche il presidente della Regione Alberto Cirio che ha ricordato le ragioni dell’OK alla “Possiamo rinunciare a piccole manifestazioni, ma non ai pezzi di storia del Piemonte: dobbiamo andare avanti, farlo in sicurezza, dicendo ad appassionati e turisti che in Piemonte si può venire in sicurezza”.