Arrestato per furto un dipendente del centro Amazon di Torrazza Piemonte

Un ragazzo, 24 anni, è stato sorpreso dal personale di sicurezza del polo logistico Amazon di Torrzza Piemonte con cinque telefoni cellulari di ultima generazione nascosti addosso. Altrettanti sono stati rinvenuti in auto dai carabinieri. Le perquisizioni sono proseguite in casa dove i militari della compagnia di Chivasso hanno hanno rinvenuto altri tre telefoni e quattro caricabatterie. La refurtiva, per un valore complessivo di circa 10 mila euro, è stata sequestrata. Scoperto in un terreno di sua proprietà vicino all’abitazione anche di sei piante di marijuana alte fino a un metro. Il ragazzo dovrà anche rispondere di spaccio di stupefacenti.