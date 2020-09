Si svolgeranno nel pomeriggio di venerdì 4 settembre a Torino i funerali di Malak e Jannat Lassiri, le piccole sorelle morte per il crollo di un albero sulla tenda in cui dormivano in un campeggio Marina di Massa (Toscana), dove si trovavano in vacanza con i genitori. I funerali, secondo il rito musulmano, sarà celebrato con la preghiera dell’Imam nel cimitero Parco.