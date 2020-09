Rubati nella notte 4 motori ai circoli canottieri sul Po a Torino

Ignoti nella notte hanno rubato 4 motori di motoscafi dai circoli canottieri lungo il Po a Torino. A farne le spese il Circolo Eridano in corso Moncalieri e il Cus Torino in corso Sicilia. Si è trattato senza dubbio di un’azione organizzata. I ladri hanno preso due barche all’Eridano, con quelle si sono spostate al Cus e qui hanno smontato i motori e rubato altri due motori al Cus, caricando presumibilmente il tutto su un mezzo che attendeva in zona.