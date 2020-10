Università del Piemonte Orientale: a 94 anni terza laurea

L’Università del Piemonte Orientale può annoverare d’ora in avanti tra i suoi ex allievi un 94enne: si tratta di Benito Rimini, residente a Biella, che ha conseguito la sua terza laurea, una triennale in Filosofia e Comunicazione. Le prime due le ha conseguite in Scienze economiche e commerciali, nel 1954 presso l’Università degli studi di Perugia, e in Sociologia, nel 1990 presso l’Università degli studi di Urbino. Nella Cripta della basilica di Sant’Andrea, una delle sedi del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Upo, Benito Rimini ha discusso una tesi dal titolo “Il tema dell’angoscia e del vivere per la morte in Heidegger (con uno sguardo sulla Filosofia della “svolta” dell’Autore)”, in omaggio al suo filosofo preferito. Ad accompagnarlo davanti alla commissione di laurea, il figlio Luigi, la nipote Lavinia e la nuora Olga. “Amo non solo la filosofia, ma in generale il sapere – ha raccontato Rimini dopo la discussione della tesi -. L’interesse per il sapere e per la conoscenza mi incute non solo le energie, ma anche la forza e la determinazione per studiare e andare avanti”